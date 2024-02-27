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    İstanbul'un 'hayalet stadı' çürümeye terk edildi! Tribünlerde taraftar yerine ağaçlar var...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Zeytinburnu, Stad, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bir dönem Zeytinburnuspor'a en sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu 20 yıldır atıl halde çürümeye terk edildi. Süren davalar nedeniyle bir türlü kullanılamayan stadın tribünlerinde artık taraftar yerine metrelerce yükselen çalılar var.

    İstanbul'da atıl halde bırakılan ve adeta harabeye dönen yapılardan birisi de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Stadyumu.

    Yaklaşık 20 yıldır bu halde duran 42 bin metrekarelik arazi,  2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Bu karar üzerine Zeytinburnu Belediyesi arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı.

    İstanbul'un 'hayalet stadı' çürümeye terk edildi! Tribünlerde taraftar yerine ağaçlar var... - 1. Resim

    TAPU KAYDINI YAPAMADI, STAT ATIL KALDI

    2020 yılında açılan davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydını yapamadı. Devam eden davalar nedeniyle atıl halde bırakılan stadın ne yapılacağına dair karar halen çıkmadı.

    İstanbul'un 'hayalet stadı' çürümeye terk edildi! Tribünlerde taraftar yerine ağaçlar var... - 2. Resim

    UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

    16 bin kişilik kapasiteye sahip stadın tribünlerinde artık taraftarlar yerine ağaçlar bulunuyor, çevresi ise uyuşturucu bağımlıların meskeni haline geldi.

    Stadın havadan çekilen görüntüleri de son durumu gözler önüne serdi. Camları neredeyse tamamen kırık olan stadın duvarlarında ise yakılan ateşlerin izleri göze çarpıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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