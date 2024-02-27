İstanbul'un 'hayalet stadı' çürümeye terk edildi! Tribünlerde taraftar yerine ağaçlar var...

Bir dönem Zeytinburnuspor'a en sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu 20 yıldır atıl halde çürümeye terk edildi. Süren davalar nedeniyle bir türlü kullanılamayan stadın tribünlerinde artık taraftar yerine metrelerce yükselen çalılar var.

İstanbul'da atıl halde bırakılan ve adeta harabeye dönen yapılardan birisi de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Stadyumu.

Yaklaşık 20 yıldır bu halde duran 42 bin metrekarelik arazi, 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi. Bu karar üzerine Zeytinburnu Belediyesi arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı.

TAPU KAYDINI YAPAMADI, STAT ATIL KALDI

2020 yılında açılan davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydını yapamadı. Devam eden davalar nedeniyle atıl halde bırakılan stadın ne yapılacağına dair karar halen çıkmadı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

16 bin kişilik kapasiteye sahip stadın tribünlerinde artık taraftarlar yerine ağaçlar bulunuyor, çevresi ise uyuşturucu bağımlıların meskeni haline geldi.

Stadın havadan çekilen görüntüleri de son durumu gözler önüne serdi. Camları neredeyse tamamen kırık olan stadın duvarlarında ise yakılan ateşlerin izleri göze çarpıyor.