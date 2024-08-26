İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 26 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme:

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Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.