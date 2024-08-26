Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi

İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi

Spor Haberleri

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayata veda etti. İsveçli teknik adam, pankreas kanseriyle olan mücadelesini kaybetti.

İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi - 1. Resim

2024 yılının ilk aylarında en iyi ihtimalle 1 yıllık ömrü kaldığını açıklayan Eriksson, pankreas kanserinden öldü.

2001 yılında İngiltere'nin altın jenerasyonu olarak tanımlanan kadroya teknik adam olarak getirilen İsveçli futbol adamı, 5 yıl görevde kaldı.

İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi - 2. Resim

Teknik adamlık kariyerine 1977'de Degerfors'ta başlayan Sven-Goran Eriksson daha sonra sırasıyla; Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Benfica, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Meksika, Fildişi Sahilleri, Leicester City, Guangzhou, Shanghai SIPG, Shenzhen ve Filipinleri'i çalıştırmıştı.

İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi - 3. Resim

Efsane isim sağlık sorunları nedeniyle Şubat 2023'te İsveç kulübü Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden istifa etmişti. 

Düzenleyen:  - Spor
Aydın Söke'de korkutan yangın! Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - SporBuruk'un Young Boys planı hazırChristoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı - SporDaum'un ölümü sonrası Ümit Özat canlı yayında ağladıGalatasaray'dan Ismail Jakobs hamlesi! Sol bek arayışı sürüyor - SporGalatasaray'dan sol bek hamlesi!Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı! "Görüntüleri vermiyoruz" - SporSüper Lig'de hakeme saldırı!Galatasaray'ın Avrupa'da 318. sınavı Young Boys'a karşı - SporGalatasaray'ın Avrupa'da 318. sınavıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için Young Boys karşısında - SporG.Saray, Devler Ligi bileti için Young Boys karşısında
Sonraki Haber Yükleniyor...