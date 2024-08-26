İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, pankreas kanserine yenildi
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Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden İsveçli efsane teknik adam Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Futbol dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayata veda etti. İsveçli teknik adam, pankreas kanseriyle olan mücadelesini kaybetti.
2024 yılının ilk aylarında en iyi ihtimalle 1 yıllık ömrü kaldığını açıklayan Eriksson, pankreas kanserinden öldü.
2001 yılında İngiltere'nin altın jenerasyonu olarak tanımlanan kadroya teknik adam olarak getirilen İsveçli futbol adamı, 5 yıl görevde kaldı.
Teknik adamlık kariyerine 1977'de Degerfors'ta başlayan Sven-Goran Eriksson daha sonra sırasıyla; Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Benfica, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Meksika, Fildişi Sahilleri, Leicester City, Guangzhou, Shanghai SIPG, Shenzhen ve Filipinleri'i çalıştırmıştı.
Efsane isim sağlık sorunları nedeniyle Şubat 2023'te İsveç kulübü Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden istifa etmişti.