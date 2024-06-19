İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı! Shaqiri tarihe geçti

EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. Puanını 4'e yükselten İsviçre üst turun kapısını araladı.

EURO 2024’te heyecan A Grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. İkinci maçlarda İskoçya ve İsviçre kozlarını paylaştı.

KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelede 13. dakikada İskoçya Schar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 26. dakikada Shaqiri şık golüyle maça beraberliği getirdi. Maçta başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.

GRUPTA SON DURUM

Bu sonuçla birlikte İsviçre 4 puana yükseldi ve üst tura yaklaştı. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanını aldı. İskoçya son grup maçında Macaristan ile karşılaşacak. İsviçre ise Almanya ile mücadele edecek.

SHAQIRI TARİHE GEÇTİ

Son 3 Dünya Kupası ve son 3 Avrupa Şampiyonası'nda gol atan tek Avrupalı futbolcu Shaqiri oldu. Shaqiri İsviçre formasıyla son 6 büyük turnuvada da ağları havalandırdı.