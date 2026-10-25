İyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, bu çıkışı sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için Vincenzo Italiano’nun isteklerini yerine getirecek. Acil olarak stoper takviyesi yapılacak.

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Kara Kartal’da ocak ayı gelmeden transfer hazırlığı başladı. Yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile yeni umutlara yelken açan siyah-beyazlılarda yönetim, devre arasında en az 2-3 takviye yapacak. İtalyan hocanın raporuna göre hareket edecek olan Beşiktaş’ta öncelik stoper... Hücum hattında problem görmeyen İtaliano, savunma sorunlarını çözmeleri gerektiğini belirtirken sezon başında gündeme gelen West Ham’ın 1,94’lük Yunan savunmacısı Konstantinos Mavropanos yeniden gündeme geldi. İngiliz ekibinin devre arasında oyuncuyu bırakma ihtimali zor görünse de yönetimin tavrı transferde belirleyici olacak.

Italiano ne isterse o? Savunma güvenliği ön planda tutulacak

ORTAYA DA TAZE GÜÇ

Siyah-beyazlılar ayrıca orta sahaya da bir oyuncu takviyesi yapacak. Gerek sakatlıklar gerekse çift kulvarda mücadele verilmesi nedeniyle rotasyon için yeni bir isim kadroya katılacak. Özellikle bu mevkide omzuna çok yük binen Salih Özcan rahatlatılacak. Forvette Vlahovic ve Oh ile istediğini alan siyah-beyazlılar, kanat bölgesine de bir takviye yapabilir. Takımın hem ligde şampiyonluk mücadelesinde olması hem de Avrupa Ligi’nde tura yakın olması nedeniyle yönetim, İtaliano’nun isteklerini yerine getirerek hem yarışmacı hem de geleceğe yönelik sağlam bir kadro planlamasına sıcak bakıyor.

OH YENİDEN KULÜBEYE

Vlahovic’e dönüş

Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi’nde rotasyona giden ve C. Palace maçına Oh ile başlayan Vincenzo İtaliano fabrika ayarlarına dönecek. İtalyan çalıştırıcı, yarın iç sahada Başakşehir ile oynanacak mücadeleye Dusan Vlahovic ile başlayacak. Son 5 maçta bir tek Trabzonspor maçını boş geçen Sırp forvetin yeniden gollerine dönmesi bekleniyor.

Italiano ne isterse o? Savunma güvenliği ön planda tutulacak

ÜMİT’İN ELİNDE KIRIK

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Vlahovic’ın sağ elinde kırık tespit edildiğini açıkladı. C. Palace maçında ilk kez 11’e giren ve kırmızı kart gören savunma oyuncusunun tedavisine hemen başlandığı açıklandı.

Italiano ne isterse o? Savunma güvenliği ön planda tutulacak

İTALİANO TARİHE GEÇEBİLİR

Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, Süper Lig’de Metin Türel’den (1973/74) bu yana siyah-beyazlı takımın başında görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor. Kara Kartal iç sahada ilk beş maçını 2003/04’te Mircea Lucescu döneminde kazanmıştı ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

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