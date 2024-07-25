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İtalyanlar Hermoso'dan vazgeçti! Beşiktaş transferde atağa kalktı

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İtalyanlar Hermoso&#039;dan vazgeçti! Beşiktaş transferde atağa kalktı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın stoper gündeminde yer alan Mario Hermoso'nun Napoli'ye transferi gerçekleşmedi. Siyah-beyazlıların, sezon başında teklif yaptığı yıldız oyuncuya yeniden teklif yaptığı iddia edildi.

Giovanni van Bronckhorst önderliğinde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile Emirhan Topçu'nun transferi için görüşmelerini sürdürürken, yabancı stoper girişimlerine de devam ediyor. Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan ancak daha sonra Napoli'ye transferi gündeme gelen Mario Hermoso'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

İtalyanlar Hermoso'dan vazgeçti! Beşiktaş transferde atağa kalktı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

Napoli, Hermoso'nun transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Beşiktaş'ın, İspanyol oyuncuyla yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. Hermoso'ya daha önce 2+1 yıllık teklifte bulunulmuş ve sezon başına 3 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklif edilmişti.

Hermoso'ya Suudi Arabistan'dan teklif geliyor ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklamıştı. İtalyan takımlarının da transferden vazgeçmesinin ardından Beşiktaş'ın transferde eli güçlendi.

İtalyanlar Hermoso'dan vazgeçti! Beşiktaş transferde atağa kalktı - 2. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANS

Geçen sezon 45 maçta Atletico Madrid formasını terleten oyuncu 2 gol, 1 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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