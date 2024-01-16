Jehezkel’in 'Pişmanım' demesine rağmen sözleşmesi feshedildi! Küstah İsrailli sınır dışı edildi

16 Ocak 2024 07:55 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 08:04

Antalyasporlu Jehezkel’in attığı golden sonra yaptığı skandal hareket Adalet Bakanlığını harekete geçirdi, dünya ülkelerinden peş peşe kınama geldi…

UTANMAZ ADAM

Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor 1-0 öndeyken ev sahibi ekip Sagiv Jehezkel ile beraberlik golünü buldu. İsrailli oyuncunun gol sevinci ortalığı ayağa kaldırdı. Jehezkel bileğine sarılı bandajda “100 days / 7.10” yazısıyla İsrail’in Gazze katliamına selam göndermişti. Antalyaspor oyuncuyu kadro dışı bıraktı, başkan Sinan Boztepe “Oyuncuyla yollarımızı ayıracağız” açıklamasını yaptı. Adalet Bakanlığı ise dün oyuncuyla ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı.

KONU GAZZE OLUNCA...

Dünya ülkeleri bu karar sonrası peş peşe kınama mesajları geçti. Avrupa’nın ikiyüzlülüğü bir kere daha ortaya çıktı. Daha önce Gazze’ye destek veren futbolcular Avrupa’da kulüplerinden kovulup ‘terörist’ ilan edilmişti. Bunlar arasında dünya yıldızı Karim Benzema gibi oyuncular da vardı. Fransız oyuncu ülkesinde istenmeyen adam haline geldi. Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, Mainz 05 tarafından kadro dışı bırakıldı. Bayern’in Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui ve Nice’in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal da benzer yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Jehezkel daha önce de İsrail saldırılarının başladığı ilk günlerde TFF’nin hazırladığı “Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz” yazılı pankartı tutmamak için Gaziantep’teki maça çıkmamıştı. Jehezkel ve Karzev PFDK’ya sevk edildi.

KARZEV'E DE SORUŞTURMA

Süper Lig’de forma giyen bir İsrailli oyuncudan daha tepki çeken paylaşım geldi. Başakşehir forması giyen İsrailli Eden Karzev, sosyal medya hesabından ülkesinin savaşçı eylemine destek veren paylaşım yaptı. Kulüp oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı ve yazılı savunma istedi.