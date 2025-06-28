Jorge Jesus yeniden Suudi Arabistan'da! Yeni adresi Al Nassr

Al Hilal sonrası Suudi Arabistan'a geri dönen Portekizli teknik adam, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da bir dönem Al Hilal ile başarılı bir dönem geçiren Jorge Jesus, yeniden Körfez futboluna dönüyor.

RONALDO ONAY VERDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli teknik adam, Al Nassr ile anlaşma sağladı. Suudi ekibinin teknik direktörlük görevi için Jesus'u tercih etmesinde takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu kaydedildi.

Jorge Jesus'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 69 yaşındaki teknik direktör, Al Hilal döneminde Suudi futboluna hızlı adapte olmuş, kazandığı başarılarla dikkat çekmişti.