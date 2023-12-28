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    Jorge Jesus’tan Hakan Çalhanoğlu’na inanılmaz teklif! Sadece 1 yılda kazanacağı para dudak uçuklatıyor

    İtalyanların bağrına bastığı Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na Suudi Arabistan’dan büyük teklif geldi. İddiaya göre eski Fenerbahçe Direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal takımı Çalhanoğlu’na yıllık 18 milyon Euro teklif etti.

    Jorge Jesus’tan Hakan Çalhanoğlu’na inanılmaz teklif! Sadece 1 yılda kazanacağı para dudak uçuklatıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalyan devi Inter'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Milli yıldız için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulundu.

    4 YILLIK TEKLİFİ REDDETTİ

    Ancak Ocak ayında Inter'den ayrılmak istemeyen Hakan Çalhanoğlu, Al Hilal'in 4 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi.

    YAZ DÖNEMİNDE DE GELMİŞTİ

    Haberin detaylarında Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken Al Hilal'in teklifinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunun da altı çizildi.

    İNTER’DE KALMAK İSTİYOR

    Hakan Çalhanoğlu 2023'ün Temmuz ayında Inter ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

    INZAGHI'NİN GÖZ BEBEĞİ

    Milli yıldız terknik direktör imone Inzaghi'nin planında kilit rol oynuyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da çıktığı 17 maçta yedi gol ve üç asistlik performans gösterdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan Çalhanoğluİnter
    Haberler > Spor > Jorge Jesus’tan Hakan Çalhanoğlu’na inanılmaz teklif! Sadece 1 yılda kazanacağı para dudak uçuklatıyor
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