İspanya LaLiga temsilcisi Real Madrid'de teknik patron Jose Mourinho, kulüple 30 Haziran 2032 tarihine kadar sözleşme uzatan milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, LaLiga'da 21 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'de Celta Vigo ile oynayacakları düzenlenen maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho

"BU DOĞAL BİR ADIM"

Portekizli çalıştırıcı, "Arda Güler son derece yetenekli bir oyuncu. Giderek olgunlaşıyor ve giderek önemli bir oyuncu haline geliyor. Sözleşme uzatmasına gelince, bu doğal bir adım. Uzun süre burada kalmak istiyor. Sözleşmesinin yenilenmesini son derece doğal buluyorum. Arda, Real Madrid'in tam da olmak istediği yer olduğuna inanıyor. Dünyanın en iyi kulübü, dünyanın en iyi oyuncularıyla..." ifadelerini kullandı.

Arda Güler

"SÜPER YETENEK"

Milli futbolcudan övgüyle bahseden Mourinho, "Arda Güler'in gelişiminin benim sayemde olduğunu söylemek istemem, daha çok doğal bir süreç bu. Artık çocukluktan çıkıp bir erkeğe dönüşen bir genç. Daha önce hiç yapmadığı şeyleri başaran süper bir yetenek. Giderek daha eksiksiz bir oyuncu haline geliyor ve Real Madrid için inanılmaz derece önemli" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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