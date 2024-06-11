Jose Mourinho İngiliz oyuncunun üstünü çizdi! Görmeden gitsin dediği tek oyuncu oldu

Sportif direktör Mario Branco ile birlikte yeni sezonun planlamasını yapan Jose Mourinho'nun, transfer listesinin yanı sıra takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili planlaması ortaya çıkmaya başladı. Kadrodaki bütün oyuncuları görmek isteyen Portekizli teknik adam, sadece 1 oyuncu için gitsin raporu verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından, transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde takımı gelecek sezona hazırlayan sarı-lacivertliler de transfer listesinin dışında takımda kalacak ve gönderilecek isimler de ortaya çıkıyor. Jose Mourinho'nun biletini ilk kestiği isim ise belli oldu.

İNGİLİZ OYUNCUYU TAMAMEN SİLDİ

Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı. İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik adam, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i tamamen sildi.

BU OYUNCU PROFİLİYLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM

Mourinho, "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" dedi.

Kiralık gitmeyi kabul etmeyip forma giymemeyi göze alan Kent, Portekizli'nin hazırlık kampı başlamadan 'gitsin' dediği tek futbolcu oldu.