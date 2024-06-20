Jose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra'da çalışmalara başlayacak
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Samandıra'da çalışmalarına başlayacak. Fenerbahçe 22 Haziran'da kampa gidecek.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, Samandıra'da işbaşı yapacak. İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam Samandıra'da çalışmarına başlıyayak.
Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:
6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg
Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor