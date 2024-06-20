Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra'da çalışmalara başlayacak

Jose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra'da çalışmalara başlayacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Jose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra&#039;da çalışmalara başlayacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Samandıra'da çalışmalarına başlayacak. Fenerbahçe 22 Haziran'da kampa gidecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, Samandıra'da işbaşı yapacak. İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam Samandıra'da çalışmarına başlıyayak.

Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Düzenleyen:  - Spor
İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı! Shaqiri tarihe geçti“Bir dilim fazla yersem bir şey olmaz” demeyin... Yaz meyvelerinde şeker tehlikesine dikkat!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı! Shaqiri tarihe geçti - Sporİsviçre ile İskoçya puanları paylaştı! Shaqiri tarihe geçtiTrabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında - SporTrabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasındaA Milli Takım Portekiz maçının hazırlıklarına başladı! İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı - SporA Milli Takım Portekiz maçının hazırlıklarına başladı! İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştıTFF Başkanı Büyükekşi 'Bize yakışmadı' diyerek açıkladı! 'Milli ve dini değerlere saygı önemli' - SporBüyükekşi 'Bize yakışmadı' diyerek açıkladı!Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Nuri Şahin Alman devine götürmek için devrede - SporFerdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Nuri Şahin Alman devine götürmek için devredeFenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek - SporFenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek
Sonraki Haber Yükleniyor...