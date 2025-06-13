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Jose Mourinho'nun yıldızına Avrupa'dan 3 talip!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose Mourinho&#039;nun yıldızına Avrupa&#039;dan 3 talip!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun parlayan yıldızı yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransa, İtalya ve Almanya'dan talipleri olduğu öğrenilen genç yıldız için bonservis bedeli 20 milyon eurodan açılıyor. Stoper oyuncusu Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon istikrarlı performans ortaya koyan genç oyuncu için, Fransa, İtalya ve Almanya'dan teklifler gelmeye başladı. 

Jose Mourinho'nun yıldızına Avrupa'dan 3 talip! - 1. Resim

ÜÇ KULÜP TALİP OLDU

Genç futbolcuya Bologna, Marsilya ve Stuttgart talip olurken, en somut adımı atan kulüplerin Fransız temsilcisi Marsilya ile Alman ekibi Stuttgart olduğu öğrenildi. TRT Spor’un haberine göre iki kulüp, Yusuf için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Jose Mourinho'nun yıldızına Avrupa'dan 3 talip! - 2. Resim

FENERBAHÇE PAZARLIK MASASINDA

Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Yusuf Akçiçek'in satışından en az 25 milyon euro gelir bekliyor. Genç oyuncunun Avrupa hayaline sıcak bakan yönetimin 19 yaşındaki futbolcudan maksimum kazanç elde etmek istiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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