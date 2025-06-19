Juventus ciddi, Osimhen'i istiyor! Tudor kancayı taktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Juventus, bu kez oldukça ciddi. Teknik direktör Igor Tudor ile sportif direktör Damien Comolli'nin transfer listesinin başında yer alan Victor Osimhen için girişimler hız kazandı.
Napoli’ye 75 milyon avroluk bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Torino ekibi, daha önce Al Hilal’in teklifini reddeden Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus’un Temmuz ayında Napoli’ye resmî teklif sunacağını yazdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş