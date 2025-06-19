Juventus ciddi, Osimhen'i istiyor! Tudor kancayı taktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 05:26 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 06:26 - Güncelleme:

Juventus, bu kez oldukça ciddi. Teknik direktör Igor Tudor ile sportif direktör Damien Comolli'nin transfer listesinin başında yer alan Victor Osimhen için girişimler hız kazandı.

Napoli’ye 75 milyon avroluk bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Torino ekibi, daha önce Al Hilal’in teklifini reddeden Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İlgili Haber Dikiltaş Projesi'yle bağımsızlık geliyor! Beşiktaş büyük oynuyor... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus’un Temmuz ayında Napoli’ye resmî teklif sunacağını yazdı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş