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Kanarya, Fransa pazarında! Daikhon yoklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kanarya, Fransa pazarında! Daikhon yoklaması
Fenerbahçe, Ligue 2, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Ligue 2'nin parlayan ismi Mamadou Diakhon için harekete geçti. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için resmî teklif yapıldı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Stade Reims’in 19 yaşındaki sol kanadı Mamadou Diakhon için nabız yokladı.

Kanarya, Fransa pazarında! Daikhon yoklaması - 1. Resim

Fransız basınına göre; sarı lacivertliler genç isim için resmî teklifte bulundu. Güncel piyasa değeri 3 milyon avro olan Daikhon, Fransa futbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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