Kanarya, Fransa pazarında! Daikhon yoklaması

Sarı-lacivertliler, Ligue 2'nin parlayan ismi Mamadou Diakhon için harekete geçti. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için resmî teklif yapıldı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Stade Reims’in 19 yaşındaki sol kanadı Mamadou Diakhon için nabız yokladı.

Fransız basınına göre; sarı lacivertliler genç isim için resmî teklifte bulundu. Güncel piyasa değeri 3 milyon avro olan Daikhon, Fransa futbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyor.