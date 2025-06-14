Kanarya'da sağ beke İngiliz aday! Kyle Walker operasyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2025 04:15 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 04:16 - Güncelleme:

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, savunma hattına dünya çapında bir yıldızı kazandırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz Milli Takımı'nın tecrübeli sağ beki Kyle Walker ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, İngiliz Milli Takımı’nın 35 yaşındaki sağ beki Kyle Walker’la prensip anlaşması sağladı. Bonservisi Manchester City’de olan ancak geçen sezonu Milan’da kiralık geçiren Walker, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti. Tecrübeli savunmacıyla anlaşan Fenerbahçe, şimdi Walker’ı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almayan City’yi bonservissiz transfer için ikna etmeye çalışıyor. İlgili Haber Fenerbahçe'de olağanüstü kongre süreciyle ilgili açıklama! Manchester City’yle geçirdiği 7,5 sezonda 17 kupa kaldıran 35 yaşındaki Kyle Walker, kariyerinin son transferini yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacı, son iki sezonda sakatlıklarla boğuşsa da İngiliz Milli Takımı’ndaki yerini koruyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran