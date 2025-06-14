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Kanarya'da sağ beke İngiliz aday! Kyle Walker operasyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kanarya&#039;da sağ beke İngiliz aday! Kyle Walker operasyonu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, savunma hattına dünya çapında bir yıldızı kazandırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz Milli Takımı'nın tecrübeli sağ beki Kyle Walker ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, İngiliz Milli Takımı’nın 35 yaşındaki sağ beki Kyle Walker’la prensip anlaşması sağladı. Bonservisi Manchester City’de olan ancak geçen sezonu Milan’da kiralık geçiren Walker, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti.

Tecrübeli savunmacıyla anlaşan Fenerbahçe, şimdi Walker’ı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almayan City’yi bonservissiz transfer için ikna etmeye çalışıyor. 

Kanarya'da sağ beke İngiliz aday! Kyle Walker operasyonu - 1. Resim

Manchester City’yle geçirdiği 7,5 sezonda 17 kupa kaldıran 35 yaşındaki Kyle Walker, kariyerinin son transferini yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacı, son iki sezonda sakatlıklarla boğuşsa da İngiliz Milli Takımı’ndaki yerini koruyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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