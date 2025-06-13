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Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe'nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe&#039;nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için dünya devleri ile yarışta olan Galatasaray, yedek planını hazırladı. Sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yanına Fenerbahçe'nin listesinde olan Jonathan David'i almak istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ile yıldızlaşan Victor Osimhen, takımın önemli oyuncularından biri oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi Napoli'de olan yıldız golcü için kesenin ağzını açtı ve görüşmelere başladı.

Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe'nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır - 1. Resim

Galatasaray, bonservisi 75 milyon euro olan Nijeryalı golcü için görüşmelerine devam ederken Victor Osimhen'e İngiliz ve Fransız kulüplerin ilgisi olması sarı-kırmızılı takımı zora soktu. 

Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe'nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır - 2. Resim

PLAN B: JONATHAN DAVID

Yıldız golcüden haber bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı B planını hazırladı. Ajansspor'un haberine göre, Lille'den ayrılan ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Jonathan David için Aslan harekete geçti. 

Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe'nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır - 3. Resim

Sportif direktör Abdullah Kavukçu'nun, Kanadalı golcünün mali şartlarıyla ilgili bilgi aldığı ve transferi masaya yatırdığı belirtildi. Jonathan David’in, Fenerbahçe’ye 9 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası talebinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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