Osimhen olmazsa rota Fenerbahçe'nin gözdesinde! Yıldız golcünün planı hazır

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için dünya devleri ile yarışta olan Galatasaray, yedek planını hazırladı. Sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yanına Fenerbahçe'nin listesinde olan Jonathan David'i almak istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ile yıldızlaşan Victor Osimhen, takımın önemli oyuncularından biri oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi Napoli'de olan yıldız golcü için kesenin ağzını açtı ve görüşmelere başladı.

Galatasaray, bonservisi 75 milyon euro olan Nijeryalı golcü için görüşmelerine devam ederken Victor Osimhen'e İngiliz ve Fransız kulüplerin ilgisi olması sarı-kırmızılı takımı zora soktu.

PLAN B: JONATHAN DAVID

Yıldız golcüden haber bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı B planını hazırladı. Ajansspor'un haberine göre, Lille'den ayrılan ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Jonathan David için Aslan harekete geçti.

Sportif direktör Abdullah Kavukçu'nun, Kanadalı golcünün mali şartlarıyla ilgili bilgi aldığı ve transferi masaya yatırdığı belirtildi. Jonathan David’in, Fenerbahçe’ye 9 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası talebinde bulunduğu ifade edildi.