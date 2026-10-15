Kaptan yoksa kriz var: Galatasaray, Abdülkerim'siz 3 maçta 12 gol yedi

Galatasaray, kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymediği son 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, deneyimli savunma oyuncusunun geçtiğimiz sezon forma giydiği 11 Devler Ligi müsabakasında ise 15 gol yemişti.

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Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşması olan Eintracht Frankfurt maçında oynamadı, stoperde Davinson Sanchez’le birlikte Wilfried Singo görev yaptı. Sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da savunmada yapılan hatalar gündem oldu.

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BU SEZON 2 MAÇTA 7 GOL YEDİ

Kaptan, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tekrar kulübede oturdu. Sporting deplasmanı öncesinde ufak bir sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, Lizbon’a götürülse de sol stoperde Ismail Jakobs görev yaptı. Temsilcimiz, öne geçtiği maçtan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci hafta karşılaşmasında Barcelona’ya karşı da forma fırsatı bulamayan Abdülkerim'in yerine sol stoperde Jakobs sol bekte ise Eren Elmalı görev yaptı. Galatasaray, bu müsabakadan da 4-1’lik skorla yenilgiyle ayrıldı.

Abdlkerim Bardakcı, bu sezon 7 maçta 2 gol kaydetti.

ABDÜLKERİM'SİZ 3 MAÇTA 12 GOL

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymediği 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplamda 12 gol gördü. Galatasaray, kaptanın geçtiğimiz sezon oynadığı 11 karşılaşmada 15 gol yemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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