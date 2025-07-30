Kariyerinde 7 kupa kazanan Süreyya Özkefe hayatını kaybetti! TFF ve kulüplerden efsane futbolcu için başsağlığı mesajları

Eskişehirspor ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz oyuncularından Süreyya Özkefe hayatını kaybetti. Acı haberi, Eskişehirspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arta arda yaptıkları başsağlığı paylaşımlarıyla duyurdu.

Süreyya Özkefe, 31 Temmuz Perşembe günü ikindi namazını müteakip Eskişehir Odunpazarı Alaaddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Eskişehirspor'un açıklamasında, "Şehrimizin futbol efsanelerinden, Eskişehirspor’umuz ve Türk Milli Takımımızın eski futbolcusu Süreyya Özkefe’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Özkefe’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

TFF'nin resmi şnternet sitesinde "Süreyya Özkefe'yi kaybettik" başlığıyla yer alan açıklama ise şöyle:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu eski temsilcilerinden Süreyya Özkefe'nin vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9'u A Milli Takım, 1'i B Milli Takım, 1'i Ümit Millî Takım ve 7'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 18 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Süreyya Özkefe, kariyeri boyunca Beşiktaş ve Eskişehirspor'un yanı sıra Eskişehir Işıkspor, Eskişehir Şekerspor ile Ankara Demirspor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 kez Süper Lig Şampiyonluğu, 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Merhumun naaşı 31 Temmuz 2025 Perşembe günü (yarın) ikindi namazını müteakip Eskişehir Odunpazarı Alaaddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Esentepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhum Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş ile Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."