Kariyerini sonlandırmıştı... Taha Akgül'ün mutlu günü

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu. Geçtiğimiz günlerde kariyerini sonlandıran Akgül, "Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim" dedi.

Şampiyonluklarıyla tanınan milli güreşçi Taha Akgül, ikinci kez baba oldu. Sporcunun bünyesinde yer aldığı ASKİ Spor Kulübünün X hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve Bianka Akgül’ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini tebrik eder, evlatları ile mutlu bir ömür dileriz." denildi.

"ALLAH'A HAMD EDİYORUM"

Taha da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..." ifadelerini kullandı.

BU YAZ KARİYERİNİ NOKTALADI

Ağustos ayı başında Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurmuştu. 33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etmişti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı. Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

DUYGUSAL BİR MESAJLA VEDA ETMİŞTİ

Taha Akgül, kariyerini noktaladığını X hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurmuştu: "Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas'ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu.

Güreş hayatımı;

•1 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

•2 OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

•3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

•11 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Öyle güzel bir kariyer, öyle güzel tarihi başarılar nasip etti ki Allahu Teala, kazanamadığım hiçbir şampiyona hiçbir turnuva kalmadı. Ne kadar şükretsem az kalır. Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun.

Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil, beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor. Gerek yaşadığım sakatlıklar, gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres, ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum.

Kariyerim boyunca her zaman bana destek olan başta sevgili eşim, ailem, abim, Abdullah hocam ve bütün hocalarım, takım arkadaşlarım, çalışan personellerimiz başta olmak üzere bu kadar uzun süreçte üzdüğümüz kırdığımız dertlerine yetişemediğimiz insanlar, arayamadığım soramadığım ihmal ettiğim büyüklerim akrabalarım arkadaşlarım olduysa eğer haklarını helal etsinler.

Kariyerim boyunca Sivas'tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. Geldiğim o küçük şehri küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım."