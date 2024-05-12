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Kartal, Alanya'da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal, Alanya&#039;da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle berabere bitti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 61. dakikada Muleka ve 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Alanyaspor ise 50 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Topraktepe, Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Günok, Svensson, Salih Uçan, Necip Uysal, Muçi, Masuaku'yu Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.

Topraktepe, kalede Mert Günok'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta ikilide Salih Uçan ve Gedson yer alırken, hücumda Onur Bulut, Muçi ve Cenk Tosun oynadı. Topraktepe gol yollarında ise Muleka'ya güvendi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.


Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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