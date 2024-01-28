Kartal Sivas'ta buz tuttu! Sivasspor Beşiktaş'ı sahasında yendi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Müsabakanın ev sahibi takımın Sivasspor Beşiktaş'ı sahasında yenmeyi başardı. Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının maç sonucu: 1-0

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırladı. İlk gol haberi 6. dakikada geldi. Rakip sahaya baskı yapan Sivassporlu Manaj, ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

İLK YARI ÖZET

4. dakikada Barrow’un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kurtardı.

6. dakikada rakip sahada baskı yapan Manaj, Colley’den topu kaptı. Emrah Başsan ile paslaşan Manaj, ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

13. dakikada kendi yarı sahasında Rashica’dan topu kapan Manaj, topu savunma arkasında bulunan Barrow’a aktardı. Bir süre topla ilerledikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Barrow’un vuruşunda Ersin ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.

18. dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu almak isteyen Salih Uçan, Poungouras’un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Ardından hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

21. dakikada tavsiye üzerine VAR’a giden hakem pozisyonu tekrar izleyerek penaltıyı iptal etti.

35. dakikada sol kanattan topu kaparak ceza sahası içine giren Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

41. dakikada ceza sahası yayının hemen önünde topla buluşan Manaj'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

46 dakika: İKİNCİ YARI BAŞLADI

47. dakikada Sivasspor ikinci golü Ray Manaj ile buldu ama maçın hakemi ofsayt kararı verdi.

48. dakikada Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş Cenk Tosun ile gole yaklaşırken toğ direkten döndü. Pozisyonu devam ettiren Rashica ise kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.

51 dakikada Rashica, kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı. Şaşal Vural topu çıkarırken hakemde ofsayt kararı verdi.

53 dakikada Ali Şaşal geçit vermiyor. Amir'in kaleye giden topunda Ali Şaşal muhteşem bir kurtarış yaparak net golü önledi.

60 dakikada Beşiktaş üst üstte ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Rashica ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. Kartal'da Rashica'nın uzaktan sert şutunu Ali Şaşal kontol etti.

82' Sivasspor'da faul pozisyonuna sert itirazdan bulunan teknik direktör Bülent Uygun ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce tribüne gitmek zorunda kaldı.

90+1' Gedson Fernandes ile Rashica ikili paslarla Sivasspor ceza alanına girdi. Rashica çarprazdan vurduğu sert şutta yan ağları buldu.

90+2' Rashica'nın ortasında Amertay kafa vuruşu yaptı ama top yandan auta gitti.

MAÇ BİTTİ- SİVASSPOR MAÇI 1-0 KAZANDI