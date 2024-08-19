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Kasımpaşa, Ganalı savunmacı Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kasımpaşa, Ganalı savunmacı Nicholas Opoku&#039;yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kasımpaşa, Ganalı futbolcu Nicholas Opoku'yu transfer etti. 27 yaşındaki Opoku ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Opoku ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Opoku, İtalya'da Udinese ve son üç sezonda Fransa'da Amiens forması giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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