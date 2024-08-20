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Kasımpaşa Hatayspor'dan 1 puanı son dakikada aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa son dakikalarda attığı golle 1 puanı kurtardı. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Kasımpaşa Hatayspor'dan 1 puanı son dakikada aldı - 1. Resim

55. dakikada Hajradinovic ceza sahası önünde rakiplerini çalımlayarak topu yanındaki Da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çeldi, altıpasın içerisinde kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki takım arkadaşlarına çıkardı, Hatayspor savunmasındaki Kamil Ahmet Çörekçi topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Diack'ın pasında topla buluşan Bamgboye'nin ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağa Okoronkwo dokunamadı. Top auta gitti.

88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamgboye, meşin yuvarlağı uzak direkteki Rivas'a gönderdi, araya giren kaleci Gianniotis topu çelerek uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrası ceza sahasında havalanan topu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Da Costa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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