Haris Hajradinovic, Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan deplasmanın Galatasaray olduğunu söylerken Torreira ve Davinson Sanchez'i de unutmadı. Tecrübeli futbolcu, ligin en beğendiği ismini de açıkladı.

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Kasımpaşa Kaptanı Haris Hajradinovic, XTG Spor'a verdiği röportajda Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan futbolcuları açıkladı. Galatasaray deplasmanından Torreira ve Davinson Sanchez'e kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan tecrübeli orta saha, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük anlayışına ve Beşiktaş maçında yaşananlara da değindi.

Kasımpaşa kaptanı Haris Hajradinovic'ten Galatasaray sözleri: En zorlayan o oldu

AVRUPA HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kasımpaşa'nın sezon hedeflerine ilişkin soruyu yanıtlayan Haris Hajradinovic, önceliklerinin maç maç ilerlemek olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarına katılma ihtimaline ilişkin ise umutlu konuştu.

Hajradinovic, "Tek tek maçlara gideceğiz, bakacağız nereye giderse. İnşallah Avrupa yolumuzu bulacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DEPLASMANI ONU ZORLADI

Süper Lig'de karşılaştığı takımlar ve oyuncular arasında kendisini en çok zorlayan isimleri de açıklayan Hajradinovic, deplasman atmosferi konusunda Galatasaray'ı işaret etti.

Hajradinovic, kendisini en çok zorlayan isimleri ise şöyle sıraladı: "Süper Lig'de beni en çok zorlayan deplasman Galatasaray. Orta sahada Torreira, stoperde Davinson Sanchez diyebilirim. Güncel olarak en beğendiğim futbolcu ise Greenwood."

Kasımpaşa kaptanı Haris Hajradinovic'ten Galatasaray sözleri: En zorlayan o oldu

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu ile çalışan Hajradinovic, tecrübeli teknik adamın saha kenarındaki karakterini de anlattı. Belözoğlu'nun disiplinli ve sert bir yapıya sahip olduğunu belirten Hajradinovic, oyuncularından yüksek performans beklediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de de başarılı olabileceğini düşündüğü Belözoğlu hakkında konuşan Hajradinovic, "Emre Hoca biraz sert bir adam. Ama bizden çok iyi performans çıkartmak istiyor. İnşallah Fenerbahçe'de de böyle olur" dedi.

Kasımpaşa kaptanı Haris Hajradinovic'ten Galatasaray sözleri: En zorlayan o oldu

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SOYUNMA ODASINDA NELER KONUŞULDU?

Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı Kasımpaşalı futbolcuların siyah-beyazlı oyuncuların sahadaki tavırlarına yönelik eleştirileri gündeme gelmişti. XTG Spor'un yaptığı özel röportajda Beşiktaşlı bazı futbolcuların kibirli davrandığı ve rakiplerine saygı göstermediği yönündeki sözler üzerine Hajradinovic'e de maç içerisinde yaşananlar soruldu.

Hajradinovic, "1-0'dan sonra soyunma odasına girdik. Birbirimizle konuştuk. Beşiktaş bize karşı hiçbir şey yapmadı, biz sadece hata yaptık ve gol yedik. Daha agresif olmamız, daha fazla koşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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