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Kasımpaşa, Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kasımpaşa, Süper Lig&#039;de Çaykur Rizespor deplasmanında

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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