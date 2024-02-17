Kayıp ortaya çıktı! Galatasaray'dan ayrılan Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ülkesi Demokratik Kongo'ya giden Christian Luyindama'nın imza atacağı yeni takımı ortaya çıktı.
Galatasaray'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Christian Luyindama'nın yeni adresi şaşırttı.
Sakatlığından dolayı eski formundan uzaklaşan 30 yaşındaki stoperin Çin'e gideceği öne sürüldü.
Matininfos'ta yer alan habere göre Luyindama, Çin'e transfer olmaya hazırlanıyor.
LUYİNDAMA ÇİN'E GİDİYOR
Haberde kulüp ve Luyindama'nın anlaşmaya vardığı ifade edilirken, takımın şimdilik gizli tutulduğu da ifade edildi.
Luyindama'nın atacağı imza ile ciddi bir meblağ kazanmaya hazırlandığı ifade edildi.
Galatasaray forması ile 79 maça çıkan Luyindama, 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi