Kayserispor'dan iç transferde çifte imza! Carole ve Bahoken devam dedi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 21:04 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 2 futbolcu en az 1 yıl daha Kayseri ekibinin formasını giyecek.