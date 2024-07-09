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Kayserispor'dan iç transferde çifte imza! Carole ve Bahoken devam dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayserispor&#039;dan iç transferde çifte imza! Carole ve Bahoken devam dedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 2 futbolcu en az 1 yıl daha Kayseri ekibinin formasını giyecek.

Teknik Direktör Burak Yılmaz önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kayserispor, iç transfer çalışmaları kapsamında Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

CAROLE MESAJI

Kayseri temsilcisinin resmi sosyal medya hesabında ilk olarak Fransız sol bek Lionel Carole ile 1+1 yıllığına sözleşme uzatıldığı açıklandı. Kayserispor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 BAHOKEN MESAJI

Sarı-Kırmızılılar, bir sonraki transfer duyurusunda ise Fransız santrfor Stephane Bahoken'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır.

Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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