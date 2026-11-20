Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Ocak 2026'da kayyum atanan Süper Lig kulübü Eyüpspor'un, Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız'a iade edildiğini açıklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 16 Ocak 2026 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine bırakılan Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi.

Fatih Kulaksız

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TMSF tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından Başkanımız Sayın Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'a iade edilmiştir. Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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