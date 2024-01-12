Kenan Yıldız İtalya'da tarih yazıyor! Juventus'un 18'lik Türk'ü harika gollerine devam ediyor

12 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 09:17

Juventus, İtalya Kupası çeyrek final maçında Frosinone’yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselerek Lazio'nun rakibi oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'un son golünü kaydeden isim oldu.

Performansıyla teknik ekibi sevindiren Kenan, 78 dakika sahada kalarak yerini 18 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gonge'ye bıraktı.

Juventus kariyerinde 11.resmi maçına çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.

ARSENAL KENAN YILDIZ'I TAKİBE ALMIŞTI

İtalya'da dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine taktı.

Londra temsilcisi Arsenal'in Kenan için nabız yokladığı ve Türk futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek istediği iddia ediliyor.

İtalyan ekibinin Türk yıldızı kadrosunda tutmayı planladığı ve olası satışında ise en az 40 milyon euro bonservis isteyebileceği konuşuluyor.

KENAN YILDIZ'IN HARİKA GOLÜ