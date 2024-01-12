Kenan Yıldız İtalya'da tarih yazıyor! Juventus'un 18'lik Türk'ü harika gollerine devam ediyor
İtalyan devi Juventus'un 18 yaşındaki Türk starı Kenan Yıldız, son haftalardaki yükselişini sürdürüyor. Milli futbolcu İtalya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçında Frosinone'yi boş geçmedi.
Juventus, İtalya Kupası çeyrek final maçında Frosinone’yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselerek Lazio'nun rakibi oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'un son golünü kaydeden isim oldu.
Performansıyla teknik ekibi sevindiren Kenan, 78 dakika sahada kalarak yerini 18 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gonge'ye bıraktı.
Juventus kariyerinde 11.resmi maçına çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.
ARSENAL KENAN YILDIZ'I TAKİBE ALMIŞTI
İtalya'da dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine taktı.
Londra temsilcisi Arsenal'in Kenan için nabız yokladığı ve Türk futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek istediği iddia ediliyor.
İtalyan ekibinin Türk yıldızı kadrosunda tutmayı planladığı ve olası satışında ise en az 40 milyon euro bonservis isteyebileceği konuşuluyor.
KENAN YILDIZ'IN HARİKA GOLÜ
Kaynak: Türkiye Gazetesi