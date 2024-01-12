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    Soykırımın hesabı soruluyor! Katil İsrail hakim karşısında

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduğu ve İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasının ilk duruşması dün itibarıyla tamamlandı. Bugün Türkiye saatiyle 12'de hakim karşısında geçen İsrail, işlediği soykırımın hesabını verecek.

    Soykırımın hesabı soruluyor! Katil İsrail hakim karşısında
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollanda'nın Lahey şehrinde tarihi bir gün yaşandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı dava sebebiyle hakim karşısına geçen İsrail, işlediği katliam ve soykırımlardan dolayı Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık koltuğuna geçti.

    İSRAİL SAVUNMASINI 12'DE VERECEK

    Güney Afrikalı heyetin 'soykırım' suçlamalarına cevap vermek için İsrail heyetinin avukatları kürsüde savunmalarını sunacak. Türkiye saati ile 12'de başlayacak duruşma yaklaşık 3 saat sürecek.

    DÜN NELER YAŞANMIŞTI

    Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayacak duruşma için nefesler tutulurken yüzlerce protestocu mahkeme binasının girişinde Filistin lehine sloganlar attı. Dünya kamoyunu yakından ilgilendiren duruşma meydanlarda büyük ekranlarda naklen verildi.

    Soykırımın hesabı soruluyor! Katil İsrail hakim karşısında

    Güney Afrikalı heyetin açılış konuşmasını Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola gerçekleştirdi. Ardından heyeti temsilen bulunan ve uluslararası hukuk alanında uzman avukatlar belge ve kanıtlarla, Gazze'de işlenen insanlık suçunu gözler önüne serdi.

    'HİÇ BU KADAR GURURLU HİSSETMEMİŞTİM' 

    Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtıkları soykırım davasına ilişkin, "Hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." dedi.

    Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Ramaphosa, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'e açtıkları davayla amaçlarının soykırımı durdurmak olduğunu söyledi.

    Soykırımın hesabı soruluyor! Katil İsrail hakim karşısında

    Bugün ilk duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ramaphosa, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrail
    Haberler > Dünya > Soykırımın hesabı soruluyor! Katil İsrail hakim karşısında
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