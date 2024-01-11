Netanyahu'nun en zor günü! İsrail'in 'soykırım' davası bugün görülecek

11 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:25

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği 'soykırım' sebebiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşecek.

SOYKIRIM DAVASI BUGÜN GÖRÜLÜYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta dava açtı. İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Bugünkü duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine sunum yapacak.

TÜRK HEYETİ DURUŞMA SALONUNDA OLACAK

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasındaki duruşmaları takip etmek üzere Lahey’e geldi.

"Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Yüksel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerinin artarak devam ettiğini kaydetti. Yüksel, Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik attığı adımın önemli olduğunu dile getirdi.

'KARARLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Yüksel, dava süreci devam ederken bu soykırımın durması ve durumun daha da kötüleşmemesi için Divanın geçici tedbir kararlarına hükmetmesini beklediklerini belirterek, "Divandan dokuz başlık altında İsrail aleyhine geçici tedbirlere hükmetmesi talep ediliyor. Bizler de, cuma günü tamamlanacak tedbir duruşmaları neticesinde, hakimlerin en hızlı sürede kararlarını açıklayarak, talep edilen geçici tedbirlere hükmetmesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk günlerden itibaren hem insani yardımın geçişine hem de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğüne değinen Yüksel, "Bu ve diğer uluslararası mahkemelerde alınan kararların uygulanmasının da takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz." dedi.

GÜNEY AFRİKA DAVA AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.