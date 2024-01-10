Soykırım davası yarın başlıyor, İsrail için hesap verme vakti geldi

10 Ocak 2024 04:39 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 05:44

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 kişi katledildi. Hedef gözetmeksizin Gazze’yi bombalayan İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerden 326’sı sağlık çalışanı, 45’i sivil savunma personeli ve 112’si gazeteci. Enkaz altında kalan ve hâlâ cenazelerine ulaşılamayan 7 ila 8 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin de hesaba katılmasıyla Gazze’de can kaybı 30 bini aşıyor.

DURUŞMA LAHEY’DE

İsrail’in, Gazze’de savaş hukuku ve insan hakları hukukuna ilişkin ihlalleri, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşların ve birçok insan hakları örgütünün raporunda yer aldı. Tel Aviv yönetimi her seferinde “Hamas’la savaşıyoruz” diyerek katliamına kılıf uydururken, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açmıştı. İsrail’in, Gazze’de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini belirten Güney Afrika “İsrail’in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir. Hedefleri Gazze’deki Filistinlileri yok etmek amacı taşıyor” denilmişti. Güney Afrika’nın başvurusunun ardından beklenen gün geldi ve Tel Aviv yönetimi yarın Lahey’de hesap vermeye başlayacak.

CORBYN DESTEK İSTEDİ

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, Filistin’de binlerce çocuğun tıbbi bakım ve gıda yetersizliği sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek “Hükûmet bu olayları canlı izlerken dünyanın bu duruma öfkeli olduğunu anlamıyor mu? Birçok insan Güney Afrika hükûmetinin Gazze’de masum insanların ölümünden İsrail’i sorumlu tutmak için uluslararası mahkemeye gitme girişiminde bulunmasından büyük memnuniyet duyuyor. En azından Güney Afrika’nın bu süreci desteklenemez mi?” diyerek İngiltere hükûmetine çağrı yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEPKİ

Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdulaziz’in başkanlık ettiği bakanlar kurulu başkent Riyad’da toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, uluslararası topluma 3 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’ne saldırı düzenleyen İsrail’in hesap vermesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.