Hamas değil, Yahudi tüneli! New York'un altında gizemli sinegog bulundu

9 Ocak 2024 18:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 19:15

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin acımasızca saldıran İsrail, 95 gündür aralıksız süren saldırılarında 23 bini aşkın masum Filistinliyi katletti. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. İsrail Hamas tünellerini ararken, tüneller ABD'nin New York eyaletinde ortaya çıktı. Üstelilk bu tüneller iddailara göre Yahudiler tarafından organ kaçakçılığı, çocuk istismarı veya sinagogu genişletmek için kullanılıyordu.

İDDİALAR KORKUNÇ DÜZEYDE

ABD'nin New York kentinin Crown Heights semtinde polis, bir sinagogun altında gizli tünel buldu.

Yasa dışı olarak kazılması nedeniyle kapatılmak istenen tünellerin hangi amaca hizmet ettiği henüz netlik kazanmasa da mide bulandıran iddialar ortaya atıldı. Bazıları sinagogu genişletmek için olduğunu iddia ederken bazıları ise organ kaçakçılığı ya da çocuk istismarı için kazılmış olabileceğini iddia etti.

Baskın sırasında tünellerde bulunan ve üzerinde kan lekeleri olduğu görülen yataklar ise tartışmaları şiddetlendirmiş durumda.

YAHUDİLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi. Ancak işçiler ve polisler, genç Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

Yahudiliğin Haşidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor. Yasa dışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.