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    Gazze'de sivillerin olduğu okulu ateşe veren İsrail askerlerinden soykırım pozu!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor! Gazze'de sivillerin olduğu onlarca okul, hastane ve ibadethaneye saldıran İsrail askerlerinden soykırım pozu geldi! Gazze'de bir okulu ateşe veren 3 İsrail askeri daha sonra sırıtarak fotoğraf çektirdi!

    Gazze&#039;de sivillerin olduğu okulu ateşe veren İsrail askerlerinden soykırım pozu!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail, abluka altındaki Gazzer Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırıyor. 94 gündür aralıksız devam eden saldırılarda 23 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybetti. 2 milyona yakın Filistinli ise evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

    İSRAİL ASKERLERİNDEN SOYKIRIM POZU!

    İsrail askerleri bugüne kadar Gazze'de sivillerin sığındığı uluslararası savaş hukukuna göre saldırmanın yasak olduğu onlarca okul, hastane ve ibadethaneyi bombaladı.

    Gazze Şeridi'nde binlerce çocuk ve bebeği öldüren İsrail askerleri şimdi de alevler içinde yanan bir okulun önünde "soykırım" pozu verdi. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Gazze'de bir okulu ateşe veren 3 İsrail askerinin daha sonra okulun önünde sırıtarak fotoğraf çektirdiği görülüyor.

    Gazze'de sivillerin olduğu okulu ateşe veren İsrail askerlerinden soykırım pozu!

    ÖLDÜRECEK BEBEK BULAMIYORUZ!

    Öte yandan Gazze’de daha önce İsrail askerinin paylaştığı bir video kan dondurmuştu. İsrail askeri, Tiktok’ta yaptığı bir yayında kahkahalar atarak “12 yaşında bir kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama bebek kalmadı” demişti!

    İsrail askerlerinden utanç görüntüler gelmeye devam ediyor! ''2 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama...''
    Oynat

    İsrail askerlerinden utanç görüntüler gelmeye devam ediyor! ''2 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama...''

    İsrail-Hamas çatışması 81. gününde devam ederken işgalci ordunun barbar yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalara giden bir askerin paylaştığı video kan dondurdu. Söz konusu askerin Tiktok’ta yaptığı bir yayında kahkahalar atarak “12 yaşında bir kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama bebek kalmadı” dediği görülüyor.

    İsrailSoykırımGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de sivillerin olduğu okulu ateşe veren İsrail askerlerinden soykırım pozu!
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