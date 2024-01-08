Gazze'de sivillerin olduğu okulu ateşe veren İsrail askerlerinden soykırım pozu!

8 Ocak 2024 19:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 19:55

İsrail, abluka altındaki Gazzer Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırıyor. 94 gündür aralıksız devam eden saldırılarda 23 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybetti. 2 milyona yakın Filistinli ise evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

İSRAİL ASKERLERİNDEN SOYKIRIM POZU!

İsrail askerleri bugüne kadar Gazze'de sivillerin sığındığı uluslararası savaş hukukuna göre saldırmanın yasak olduğu onlarca okul, hastane ve ibadethaneyi bombaladı.

Gazze Şeridi'nde binlerce çocuk ve bebeği öldüren İsrail askerleri şimdi de alevler içinde yanan bir okulun önünde "soykırım" pozu verdi. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Gazze'de bir okulu ateşe veren 3 İsrail askerinin daha sonra okulun önünde sırıtarak fotoğraf çektirdiği görülüyor.

ÖLDÜRECEK BEBEK BULAMIYORUZ!

Öte yandan Gazze’de daha önce İsrail askerinin paylaştığı bir video kan dondurmuştu. İsrail askeri, Tiktok’ta yaptığı bir yayında kahkahalar atarak “12 yaşında bir kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama bebek kalmadı” demişti!