Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hizbullah İsrail üssünü vurdu, Netanyahu gözdağı verdi! "Savaş dahil her şeye hazırız"

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katlederken, Lübnan Hizbullah'ı kuzeyden İsrail'e saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah İsrail'de kontrol üslerini vurdu. Saldırı sonrasında Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı ve tehdit dolu açıklama geldi: "Savaş dahil her şeye hazırız."

    Hizbullah İsrail üssünü vurdu, Netanyahu gözdağı verdi! &quot;Savaş dahil her şeye hazırız&quot;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, abluka altındaki Gazzer Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırıyor. 94 gündür aralıksız devam eden saldırılarda 23 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybetti. 2 milyona yakın Filistinli ise evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

    Gazze'de katliam sürerken, kuzeyde Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e yönelik saldırılarını artırdı. Lübnan Hizbullahı geçtiğimiz cumartesi günü İsrail'de kuzeyindeki hassas bir askeri hava trafik kontrol üssünün vurdu. Hizbullah'ın bu saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gözdağı geldi.

    HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki komutanlardan bilgi alan  Netanyahu, Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını ve bu hataları sürdürdüğünü söyledi.

    Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

    "SAVAŞ DAHİL HERŞEYE HAZIRIZ"

    Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.

    Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."

    İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    IsrailNetanyahuHizbullah
    Haberler > Dünya > Hizbullah İsrail üssünü vurdu, Netanyahu gözdağı verdi! "Savaş dahil her şeye hazırız"
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı - DünyaPakistan’da polis aracına bombalı saldırıGazze'de ölü sayısı 23 bini aştı - DünyaGazze'de ölü sayısı 23 bini aştıTrump’ın Macron taklidi sosyal medyada çok konuşuldu - DünyaTrump’ın Macron taklidi sosyal medyada çok konuşulduAylık 475 bin liraya amiral aranıyor - DünyaAylık 475 bin liraya amiral aranıyorAyçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değişti - DünyaAyçiçeğine benzediği için eleştiriliyordu: Kırgızistan bayrağı değiştiİsrail 60 milyar dolar harcadı, başarılı olamadı - Dünyaİsrail 60 milyar dolar harcadı, başarılı olamadıSabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmış - DünyaSabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmışHastanede yattığını Biden'dan saklayan Austin, tepkilere cevap verdi - DünyaHastanede yattığını Biden'dan saklayan Austin, tepkilere cevap verdiBeyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı - DünyaBeyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırıAlmanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildi - DünyaAlmanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...