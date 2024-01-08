Hizbullah İsrail üssünü vurdu, Netanyahu gözdağı verdi! "Savaş dahil her şeye hazırız"

8 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 18:00

İsrail, abluka altındaki Gazzer Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırıyor. 94 gündür aralıksız devam eden saldırılarda 23 bini aşkın masum Filistinli hayatını kaybetti. 2 milyona yakın Filistinli ise evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de katliam sürerken, kuzeyde Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e yönelik saldırılarını artırdı. Lübnan Hizbullahı geçtiğimiz cumartesi günü İsrail'de kuzeyindeki hassas bir askeri hava trafik kontrol üssünün vurdu. Hizbullah'ın bu saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gözdağı geldi.

HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını ve bu hataları sürdürdüğünü söyledi.

Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

"SAVAŞ DAHİL HERŞEYE HAZIRIZ"

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.

Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.