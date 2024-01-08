Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Savaşın İsrail'e maliyeti ortaya çıktı, ulaşılamayan hedefleri bir bir itiraf ettiler

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail basını, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun maliyetinin 60 milyar doları bulduğunu ancak buna rağmen hedefe ulaşamadığını itiraf etti.

    Savaşın İsrail&#039;e maliyeti ortaya çıktı, ulaşılamayan hedefleri bir bir itiraf ettiler
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas'ın silahlı kanadı tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı operasyonu, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp bombardımana başlaması ile birlikte zulme dönüştü. 21 binden fazla Filistinli bölgede hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı.

    Kadın-çocuk ayırt etmeyen İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, daha çok sivillerin sığındığı bölgeleri hedef almasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Gazze'de bulunan yer altı tünelleri de İsrail ordusunun elini kolunu bağlayan en önemli etkenlerden biri. Tüneller, ilerleyişin durmasındaki temel etken olurken, savaşın maliyeti de her geçen dakika artıyor.

    MALİYET 60 MİLYAR DOLARI BULDU

    İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesi, savaşın maliyetine değinen bir haber yayımladı. "En pahalı savaş - İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı - 3 ay sonraki durumun çerçevesi" başlığıyla paylaşılan haberde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi.

    Haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ekim ayında başlattığı kara harekatında taktik açıdan pek çok başarı elde ettiği ancak "Hamas'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrailli esirleri kurtarmak" gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

    KIDEMLİ YETKİLİLERİ ORTADAN KALDIRAMADI

    Muhammed ed-Dayfi Mervan İsa ve Yahya Sinvar gibi üst düzey yetkililerin halen aktif olduğuna işaret edilen haberde, İsrail ordusunun, Hamas'ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığı aktarıldı.

    İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) ulaştığı belirtilen haberde, bu maliyetin hem ordunun bütçesini hem de sektörlere yapılan yardımları kapsadığı kaydedildi.

    Haberde, İsrail'in saldırılarının ülkedeki ekonomi ve eğitimin yanı sıra sığınmacılar ve İsraillilerin kişisel güvenliği üzerinde de olumsuz yansımaları olduğu vurgulandı.

    IsrailGazzeSavaş
    Haberler > Dünya > Savaşın İsrail'e maliyeti ortaya çıktı, ulaşılamayan hedefleri bir bir itiraf ettiler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmış - DünyaSabıkalı uçaklar 1 ay önce uyarılmışHastanede yattığını Biden'dan saklayan Austin, tepkilere cevap verdi - DünyaHastanede yattığını Biden'dan saklayan Austin, tepkilere cevap verdiBeyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırı - DünyaBeyrut Havalimanı’nda Hizbullah karşıtı 'Siber' saldırıAlmanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildi - DünyaAlmanya 6 yıllık ambargoyu kaldırdı, Eurofighter satışında gözler Türkiye'ye çevrildiİsrail vahşeti, kanlar içinde titreyen 3 yaşındaki minik İman'ın gözlerinden okundu - Dünyaİsrail vahşeti, kanlar içinde titreyen 3 yaşındaki minik İman'ın gözlerinden okundu'Halkımız savaşa hazır olmalı' - Dünya'Halkımız savaşa hazır olmalı'Amerika’nın 'zombi insanları' uyuşturucu, evsizlik ve yoksullukla boğuşuyor - DünyaAmerika’nın 'zombi insanları' uyuşturucu, evsizlik ve yoksullukla boğuşuyorİsrail'de bakanlar yalan makinesi testine sokulacak - Dünyaİsrail'de bakanlar yalan makinesi testine sokulacakAl Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti. - DünyaAl Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti.Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanmak zorunda - DünyaGemiler Afrika'nın çevresinden dolanmak zorunda
    Sonraki Haber Yükleniyor...