Savaşın İsrail'e maliyeti ortaya çıktı, ulaşılamayan hedefleri bir bir itiraf ettiler

8 Ocak 2024 10:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:39

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı operasyonu, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp bombardımana başlaması ile birlikte zulme dönüştü. 21 binden fazla Filistinli bölgede hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı.

Kadın-çocuk ayırt etmeyen İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, daha çok sivillerin sığındığı bölgeleri hedef almasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Gazze'de bulunan yer altı tünelleri de İsrail ordusunun elini kolunu bağlayan en önemli etkenlerden biri. Tüneller, ilerleyişin durmasındaki temel etken olurken, savaşın maliyeti de her geçen dakika artıyor.

MALİYET 60 MİLYAR DOLARI BULDU

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesi, savaşın maliyetine değinen bir haber yayımladı. "En pahalı savaş - İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı - 3 ay sonraki durumun çerçevesi" başlığıyla paylaşılan haberde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi.

Haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ekim ayında başlattığı kara harekatında taktik açıdan pek çok başarı elde ettiği ancak "Hamas'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrailli esirleri kurtarmak" gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

KIDEMLİ YETKİLİLERİ ORTADAN KALDIRAMADI

Muhammed ed-Dayfi Mervan İsa ve Yahya Sinvar gibi üst düzey yetkililerin halen aktif olduğuna işaret edilen haberde, İsrail ordusunun, Hamas'ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) ulaştığı belirtilen haberde, bu maliyetin hem ordunun bütçesini hem de sektörlere yapılan yardımları kapsadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in saldırılarının ülkedeki ekonomi ve eğitimin yanı sıra sığınmacılar ve İsraillilerin kişisel güvenliği üzerinde de olumsuz yansımaları olduğu vurgulandı.