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    İsrail'de bakanlar yalan makinesi testine sokulacak

    İsrail'de kabine toplantılarının sürekli basına sızmasından muzdarip olan Başbakan Netanyahu, toplantılara katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını içeren yasa çıkartmayı planlıyor.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in kabine toplantılarının sürekli basına sızmasının ardından Netanyahu harekete geçti. İsrail Başbakanı, bakanlara yalan makinesi testi yapılması için yasa çıkarılmasını istiyor.

    SIZINTILARDAN MUZDARİP

    Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti. Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu. Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

    İsrail'de bakanlar yalan makinesi testine sokulacak

    SIZANLAR BİR REZALET

    İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailNetanyahuKabine
    Haberler > Dünya > İsrail'de bakanlar yalan makinesi testine sokulacak
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