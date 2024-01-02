İsrail'in gizli Gazze planında 'aşiret' detayı! Kabine toplantısında sunuldu

2 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:07

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uyguladığı zulüm ile sürüyor. Saldırılarda bugüne kadar 21 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 57 bini aşkın kişi ise yaralandı.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani ara' rehinelerin karşılıklı olarak serbest bırakılması ile çok konuşuldu. Yeni bir insani ara ve ateşkes için ülkelerin çalışmaları devam ederken, İsrail'in Gazze planı ortaya çıktı.

GAZZE'Yİ AŞİRETLER YÖNETECEK

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre; İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.

İsrail ordusunun hazırladığı planın, "Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini" içerdiği iddia edildi.

"BUNU ÖNCE BATI ŞERİA'DA KANITLASINLAR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok" dedi.

Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar" diye konuştu.

ABD-İSRAİL GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail ile ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin 'planlama' ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.

Gazze’ye saldırıların başlamasının ardından Netanyahu birçok kez, Filistin Yönetiminin Gazze’yi yönetmesini reddettiğini belirtti.