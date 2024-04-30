UKOME toplantısına alınmayan Martı CEO'su, Eyüp Aksu'yu hedef aldı: Bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, bugün gerçekleştirilen İBB UKOME toplantısına alınmadı. Toplantı bitene kadar salon önünde bekleyen Öktem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu hedef aldı. Aksu'nun toplantıya son model ve çakarlı makam aracı ile geldiğini belirten Öktem, "Sizce bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu yönelterek 4 şıklı bir anket yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Toplantıda, Beşiktaş'taki Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğüne ait resmi araçlar için bina önüne iki araçlık park yeri teklifi görüşüldü. Teklif, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü hizmetinde çalışan bazı araçların, EDS muafiyetleri ve İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden geçiş izinleri de ele alındı. Toplantıda ayrıca servis taşımacılığı yönergesinin revize edilmesi ve otobüs taşımacılığı taleplerinin yer aldığı teklifler karara bağlandı.

MARTI CEO'SU İÇERİYE ALINMADI

Bu arada Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısına katılmak için tesisin önüne geldi. Görevliler tarafından içeriye alınmayan Öktem, toplantı bitene kadar kapının önünde bekledi.

EYÜP AKSU'YU HEDEF ALDI

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu hedef aldı.

Öktem paylaşımında, "Az evvel Eyüp Aksu’yu UKOME çıkışında gördüm. Altında son model çakarlı makam aracı var. Siyah resmi plaka takmış. İstanbul halkı, sizce bu değirmenin suyu nereden geliyor?" ifadelerini kullanarak bir anket yaptı.

Öktem'in Aksu'nun kazancına yönelik anketinde şıklar şöyle oldu: Ödemediği vergilerden/Dolandırdığı turistlerden/ Devleti dolandırmaktan/ Helal paradır