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    Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri hazır, sıra teslimatta

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan'ın tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını açıkladı. Haluk Görgün, "Füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız" açıklamasında bulundu.

    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23’te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildi.

    Gerçekleşen doğrulama testi kapsamında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:

    "Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök Vatanın güvenliği savunma sanayiimize emanet."

    Harp başlıklı füzelerin tasarım doğrulama testleri tamamlanarak kabul testleri için hazır hale gelen füzeler, bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlere tabi tutulup, akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak.

    İLK ETAPTA 25 ADET TESLİM EDİLECEK 

    GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının hava-hava füzesi ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış, Kasım 2016 tarihinde ise SSB'ye devredilmişti.

    Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri hazır, sıra teslimatta

    Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda, füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin 25’er adetlik Düşük Ölçekli İlk Üretim ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan "GÖKTUĞ F-16 PO-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi" 7 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmıştı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BozdoğanGökdoğan
    Haberler > Teknoloji > Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri hazır, sıra teslimatta
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