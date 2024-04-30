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Kamyonun çarptığı genç kız can vermişti! Antrenman yaptığı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kamyonun çarptığı genç kız can vermişti! Antrenman yaptığı ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in, 5 gün sonra düzenlenecek olan 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

28 Nisan'da gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında S.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTRENMAN YAPIYORMUŞ

Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş'in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücü S.Ç., jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonun çarptığı genç kız can vermişti! Antrenman yaptığı ortaya çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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