Porto'nun Paredes ile oynadığı Portekiz Kupası maçında Francisco Moura, 57. dakikada yaptığı büyük hatayla topu kendi ağlarına gönderdi. Gözyaşlarını tutamayan 27 yaşındaki savunmacı oyundan alınırken, Porto penaltı atışları sonucunda turu geçti.

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Portekiz Kupası'nda Paredes ile karşılaşan Porto'da Francisco Moura, yaptığı büyük hatanın ardından büyük üzüntü yaşadı. 57. dakikada kendi kalesine gol atan 27 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamayarak oyundan çıkmak istedi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Porto, penaltı atışlarında rakibini 3-1 mağlup ederek tur biletini aldı.

Kendi kalesine attı, gözyaşlarıyla oyundan çıktı: İzleyenler yapay zeka sandı

HAYATININ HATALARINDAN BİRİNİ YAPTI

Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda Paredes'e konuk olan Porto, karşılaşmanın 57. dakikasında beklemediği bir golle sarsıldı. Savunmada görev yapan Francisco Moura, rakip baskısının bulunmadığı bir pozisyonda topu kendi ağlarına göndererek takımının 1-0'lık üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu.

Golün ardından büyük üzüntü yaşayan Portekizli futbolcu, gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan Moura, yedek kulübesine işaret ederek oyundan alınmak istediğini belirtti. Teknik heyet de 70. dakikada 27 yaşındaki savunmacıyı kenara aldı.

Kendi kalesine attı, gözyaşlarıyla oyundan çıktı: İzleyenler yapay zeka sandı

PORTO PENALTILARDA TURU GEÇTİ

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Turun sahibini belirleyen penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Porto, Francisco Moura'nın talihsiz hatasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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