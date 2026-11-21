Bundesliga devi Bayern Münih'te Harry Kane şoku yaşanıyor. Teknik direktör Vincent Kompany, Köln maçında sakatlanan İngiliz yıldızın ayak bileğindeki sindesmoz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kane, geçtiğimiz ay Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmıştı.

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Bayern Münih'in sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldığı Bundesliga 10'uncu hafta mücadelesinin 20'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Harry Kane'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Harry Kane, 20'nci dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı.

KOMPANY AÇIKLADI

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, 33 yaşındaki golcünün ayak bileğindeki sindesmoz bağında yırtık tespit edildiğini ve İngiliz yıldızın birkaç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Harry Kane'in güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÜÇ AY YOK

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; bu sezon 16 maçta 10 gol ve 10 asistlik skor katkısı sunan Harry Kane, sakatlığı sebebiyle 3 ay boyunca forma giyemeyecek.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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