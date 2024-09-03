Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 3 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, milli oyuncunun başka bir takıma satılması durumunda ise yüzde 10 pay alınacağını duyurdu.