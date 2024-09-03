Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Spor Haberleri
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, milli oyuncunun başka bir takıma satılması durumunda ise yüzde 10 pay alınacağını duyurdu.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu. Dün Portekiz'e giden Kerem'in kontrat detayları belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcunun satışından 12 milyon euro bonservis geliri elde edileceğini ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alınacağını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.