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Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu

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Spor Haberleri

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, milli oyuncunun başka bir takıma satılması durumunda ise yüzde 10 pay alınacağını duyurdu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu. Dün Portekiz'e giden Kerem'in kontrat detayları belli oldu.

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu - 1. Resim

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcunun satışından 12 milyon euro bonservis geliri elde edileceğini ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alınacağını duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu - 2. Resim

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu - 3. Resim
 
Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu - 4. Resim
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzenleyen:  - Spor
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