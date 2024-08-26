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Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki! "Allah kıldığın namazları..."

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında taraftara imza dağıttı. Bir taraftarın, "Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine tepki gösteren milli futbolcu, "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir başka taraftar Kerem'e benzer bir ifade kullanmış, deneyimli oyuncu ise "Amin" diyerek cevap vermişti.

Galatasaray'da Young Boys mücadelesinin hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. 

Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki!

İdmanda yer alan sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında taraftara imza dağıttı.

İmza almak için bekleyenler Kerem'e destek mesajları verirken, bir taraftarın sözleri milli ismi kızdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki!

Bir hayranının, "Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine kızan Kerem, "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki!

DAHA ÖNCE "AMİN" DEMİŞTİ...

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun imza verdiği esnada bir taraftar, "Allah kıldığın namazları kabul etsin" demiş, 25 yaşındaki futbolcu ise şaşkınlık içinde, "Amin" demişti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki!

Bu sözler sosyal medyada viral olmuştu. İkinci kez aynı şeylerin söylenmesini şaka olarak algılayan Kerem, sert bir çıkış yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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