Kerem Aktürkoğlu'ndan o sözlere tepki! "Allah kıldığın namazları..."

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 26 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında taraftara imza dağıttı. Bir taraftarın, "Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine tepki gösteren milli futbolcu, "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir başka taraftar Kerem'e benzer bir ifade kullanmış, deneyimli oyuncu ise "Amin" diyerek cevap vermişti.