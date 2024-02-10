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    • Köhn ile Usain Bolt arasında 23 saliselik fark çıktı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Galatasaray'ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn'ün hızı ve fizik yapısı teknik heyeti resmen büyüledi.

    Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn, atletik yapısıyla dikkati çekiyor. Cimbom'un Gana kökenli Alman yıldızının daha önce girdiği bir sprint testindeki performansı, taraftarları da heyecanlandırdı.

    KÖHN ÜNLÜ ATLETLERE TAŞ ÇIKARDI

    25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Hannover 96 ile geçen sene ocak ayında Antalya Belek'te yapılan kampta sprint testinde en önde çıkan isim olmuştu. 10 metreyi 1.55 saniyede koşmayı başaran yıldız futbolcu, 20 metrede ise resmen büyüledi. Derrick Köhn, 20 metreyi 2.63 ile geçip takımının en iyisi olmayı bildi ve ünlü atletlere de taş çıkardı.

    Köhn ile Usain Bolt arasında 23 saliselik fark çıktı!

    TAM BİR ROKET

    Belek'teki kampta 10 metrede Derrick Köhn, Phil Neumann ve Maxi Beier, 1.55 ile kazanan isimler oldu. 20 metrede Neumann 2.68, Beier ise 2.71'de kaldı. Cimbom'un yeni yıldızı ise Hannover antrenörü Stefan Leitl tarafından alkışlandı. Almanya'dan Bild, Galatasaray'ın yeni transferinin 20 metre performansı için, "Köhn, kırmızı bir roket" değerlendirmesini yapmıştı. Bilindiği üzere Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt, 9.58 ile dünya rekoru kırdığında, hesaplamalara göre 20 metreyi 2.40 ile geçmişti.

    USAİN BOLT İLE ARALARINDA 23 SALİSE VAR

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn'ün 20 metreyi 2,63 derece ile koştuğu ortaya çıktı. Usain Bolt 9,58 ile dünya rekoru kırdığında 20 metreyi 2.40'lık derece ile koşmuştu.

    Köhn ile Usain Bolt arasında 23 saliselik fark çıktı!

    ZAHA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

    Galatasaray'da yükseliş trendi yakalayan Wilfried Zaha 11'de de olsa kulübeden de gelse bunu sorun etmiyor.

    Elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Fildişili yıldız, Başakşehir karşılaşması öncesi çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Spor > Köhn ile Usain Bolt arasında 23 saliselik fark çıktı!
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