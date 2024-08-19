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Konferans Ligi''nde play-off maçları başlıyor! Trabzonspor ve Başakşehir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Konferans Ligi&#039;&#039;nde play-off maçları başlıyor! Trabzonspor ve Başakşehir

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Temsilcilerimizden Trabzonspor ve Başakşehir, perşembe günü sahaya çıkacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak.

RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak.

Trabzonspor ise aynı gün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)

21 Ağustos Çarşamba:

19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22 Ağustos Perşembe:

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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