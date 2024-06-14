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Konyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor&#039;dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor, Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Backa Topola'da forma giyen Hırvat stoper Josip Calusic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Calusic, kendisini 2 yıllığına Konyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşme tehlikesinden son hafta kurtulan Konyaspor, bu sezon üst sıraları hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

"Konyaspor'umuz, savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Konyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi - 1. Resim

HIRVAT OYUNCUNUN KARİYERİ

Son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Bačka Topola'da forma giyen Hırvat stoper; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarında forma giydi.

Calusic, takımımızda 15 numaralı formayı giyecek.

Josip Calusic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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