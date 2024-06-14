Konyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Konyaspor, Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Backa Topola'da forma giyen Hırvat stoper Josip Calusic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Calusic, kendisini 2 yıllığına Konyaspor'a bağlayan imzayı attı.
Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşme tehlikesinden son hafta kurtulan Konyaspor, bu sezon üst sıraları hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI
"Konyaspor'umuz, savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
HIRVAT OYUNCUNUN KARİYERİ
Son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Bačka Topola'da forma giyen Hırvat stoper; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarında forma giydi.
Calusic, takımımızda 15 numaralı formayı giyecek.
Josip Calusic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi