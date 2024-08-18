Kulüpler Birliği, Ali Koç'a yapılan saldırıyı kınadı! "Sağduyuya davet ediyoruz."

Kulüpler Birliği Vakfından Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına, camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un iterek düşürülmesini kınadı.

Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında, Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına, camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.