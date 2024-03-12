La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Las Palmas, Topçu için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'ya talipler artıyor. La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyen Emirhan Topçu'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınından El Chiringuito TV'de yer alan haberde Las Palmas'ın Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Haberde, 23 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

Emirhan Topçu, Las Palmas'la anlaşması halinde bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Son olarak 2000/01 sezonunda transfer rekorunu kıran Las Palmas, Alvaro için 3.5 milyon euro ödemişti.

EMİRHAN TOPÇU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 26 maçta süre alan Emirhan Topçu 2 asist kaydetti.