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Haberler > Spor > La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak

La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak
Emirhan Topçu, Transfers, Las Palmas, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Las Palmas, Topçu için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'ya talipler artıyor. La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyen Emirhan Topçu'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınından El Chiringuito TV'de yer alan haberde Las Palmas'ın Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Haberde, 23 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak - 1. Resim

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

Emirhan Topçu, Las Palmas'la anlaşması halinde bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Son olarak 2000/01 sezonunda transfer rekorunu kıran Las Palmas, Alvaro için 3.5 milyon euro ödemişti.

La Liga ekibi Türk stoper için kesenin ağzını açtı! Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak - 2. Resim

EMİRHAN TOPÇU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 26 maçta süre alan Emirhan Topçu 2 asist kaydetti.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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